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Малиновский лишился одноклубника. Гозенс – игрок «Интера»

Защитник «Аталанты» арендован с обязательным правом выкупа
Футбол Серия А (Италия)
27 января 22:05
Малиновский лишился одноклубника. Гозенс – игрок «Интера»
Робин Гозенс / Фото - Интер Милан

Защитник «Аталанты» Робин Гозенс перешел в «Интер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Официально сделка оформлена как аренда. Однако соглашение содержит пункт об обязательном праве выкупа за 25 миллионов евро.

За «бергамасков» Гозенс провел 157 матчей. В них немцу удалось отличиться 29 голами и 21 результативной передачей.

Ранее «Аталанта» объявила о подписании игрока на позицию Малиновского.

Сергей Стаднюк
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