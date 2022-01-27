Гендиректор «Аталанты» подтвердил, что не продаст конкурента Малиновского
Малиновский лишился одноклубника. Гозенс – игрок «Интера»
Защитник «Аталанты» арендован с обязательным правом выкупа
27 января 22:05
Робин Гозенс / Фото - Интер Милан
Защитник «Аталанты» Робин Гозенс перешел в «Интер». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Официально сделка оформлена как аренда. Однако соглашение содержит пункт об обязательном праве выкупа за 25 миллионов евро.
За «бергамасков» Гозенс провел 157 матчей. В них немцу удалось отличиться 29 голами и 21 результативной передачей.
Ранее «Аталанта» объявила о подписании игрока на позицию Малиновского.
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