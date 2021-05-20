Малиновскому нужно уходить. С «Аталантой» украинец трофея не дождется – так сказал Гасперини
Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в финале Кубка Италии по версии SofaScore
Украинец под занавес первого тайма сравнял счет в матче
20 мая 12:27
Руслан Малиновский / Фото: facebook.com/atalantabc
«Аталанта» Руслана Малиновского уступила в финале Кубка Англии «Ювентусу» 1:2.
Украинец, который на 41-й минуте шикарным ударом сравнял счет в матче, получил лучшую оценку в своем коллективе от портала SofaScore.
Напомним, что к Малиновскому проявляют интерес гранды европейского футбола.