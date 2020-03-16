Малиновский не помог «Аталанте» отыграться в противостоянии «Реалом»
Малиновский – лучший игрок «Аталанты» в матче с «Реалом»
Украинец получил самую высокую оценку среди партнеров
07:26
Фото: AFP
«Аталанта» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов проиграла «Реалу» (1:3).
Полузащитник итальянцев Руслан Малиновский стал лучшим игроком своей команды по версии SofaScore. Он получил оценку 7.4, такую же, как у Луиса Муриэля.
Худшим игроком «Аталанты» стал вратарь Марко Спортьелло, допустивший результативную ошибку в матче.
Первый матч завершился победой «Реала» (1:0).