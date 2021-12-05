Малиновский: «Чемпионат Италии становится интереснее, в топ-4 все близки друг к другу»
Малиновский – лучший игрок матча «Аталанта» – «Наполи»
Украинский хавбек отметился голом
14:31
Руслан Малиновский / фото - Getty Images
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком матча 16-го тура Серии А против «Наполи» (3:2) по версии InStat.
Хавбек открыл счет в выездном матче, а всего нанес два удара по воротам, выполнил две ключевые передачи и выиграл восемь единоборств. Рейтинг эффективности его игры составил 351 балл.
Напомним, Малиновский уверен, что Серия А становится интересней.
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