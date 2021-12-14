Малиновский: «Марлос сделал очень много для украинского футбола»

Полузащитник – об уходе игрока из «Шахтера»

Фото: instagram

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своем Instagram отреагировал на уход Марлоса из «Шахтера» и его вероятный переезд в Бразилию.

«Человек с большой буквы, который сделал очень много для «Шахтера», сборной и всего украинского футбола. Удачи, мой друг».

Марлос ведет переговоры с бразильскими командами.

Его контракт с «Шахтером» завершается в конце года.