«Он как отец». Де Дзерби рассказал, кто повлиял на его приход в «Шахтер»
Малиновский: «Марлос сделал очень много для украинского футбола»
Полузащитник – об уходе игрока из «Шахтера»
14 декабря 18:50
Фото: instagram
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в своем Instagram отреагировал на уход Марлоса из «Шахтера» и его вероятный переезд в Бразилию.
«Человек с большой буквы, который сделал очень много для «Шахтера», сборной и всего украинского футбола.
Удачи, мой друг».
Марлос ведет переговоры с бразильскими командами.
Его контракт с «Шахтером» завершается в конце года.
Комментарии 0