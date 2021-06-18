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Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»

Сборная Украины удержала победу
Футбол ЕВРО-2020
07:20
Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»
Руслан Малиновский / фото - Hromadske

Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о победном матче с Северной Македонией:

«Очень рады, что смогли выиграть. Матч был тяжелый, как мы и думали, у них неплохая команда. Забили 2 мяча, могли и третий, но не получилось.

Сегодня было очень жарко, ребята дотерпели. Эта победа очень важна».

Матч с македонцами, в рамках второго тура Евро-2020, завершился победой сборной Украины со счетом 2:1. Хоть Малиновский и не смог реализовать пенальти, но все равно был важным звеном в тактических построениях Андрея Шевченко.

Победа над Македонией, стала первой для сборной Украины на этом чемпионате Европы. Что бы выходить из группы национальной команде необходимо набирать очки в матче с австрийцами.

Напомним, известен лучший игрок матча Украина – Северная Македония.

Источник: Футбол 1/2/3 Павел Харченко
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Теги

сборная Украины (футбол) Украина - Северная Македония Руслан Малиновский

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