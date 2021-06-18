Что нужно Украине для выхода в плей-офф Евро-2020? Детальный расклад перед последним туром
Малиновский: «Матч был тяжелый, как мы и думали»
Сборная Украины удержала победу
Руслан Малиновский / фото - Hromadske
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о победном матче с Северной Македонией:
«Очень рады, что смогли выиграть. Матч был тяжелый, как мы и думали, у них неплохая команда. Забили 2 мяча, могли и третий, но не получилось.
Сегодня было очень жарко, ребята дотерпели. Эта победа очень важна».
Матч с македонцами, в рамках второго тура Евро-2020, завершился победой сборной Украины со счетом 2:1. Хоть Малиновский и не смог реализовать пенальти, но все равно был важным звеном в тактических построениях Андрея Шевченко.
Победа над Македонией, стала первой для сборной Украины на этом чемпионате Европы. Что бы выходить из группы национальной команде необходимо набирать очки в матче с австрийцами.
Напомним, известен лучший игрок матча Украина – Северная Македония.