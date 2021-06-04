Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»

Руслан Малиновский / фото - Twitter

Полузащитник сборной Украины и «Атланты» Руслан Малиновский прокомментировал перспективы своих соотечественников в Серии А. В интервью Вацко.Live хавбек также рассказал, чего не хватает Роману Яремчуку и Виктору Цыганкову для игры в Италии.

Я играл почти против всех команд Серии А. Евгений Макаренко также мог бы здесь играть. Он очень технически оснащен, головой хорошо играет, он очень умный футболист. Еще когда я в Бельгии играл, то говорил, что он – один из самых сложных соперников.

Рома Яремчук сделал себе имя в Бельгии. Нападающим здесь очень тяжело. После чемпионата Бельгии нужно быть еще сильнее. Могу еще многих перечислить.

Виктор Цыганков – очень сильный футболист, но ему мешают травмы».