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Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»

Хавбек – о перспективах украинцев в Серии А
Футбол Украинские легионеры
19:23
Малиновский: «Миколенко и Макаренко могли бы играть в топ-клубе Италии»
Тема дня
Руслан Малиновский / фото - Twitter

Полузащитник сборной Украины и «Атланты» Руслан Малиновский прокомментировал перспективы своих соотечественников в Серии А. В интервью Вацко.Live хавбек также рассказал, чего не хватает Роману Яремчуку и Виктору Цыганкову для игры в Италии.

«Миколенко мог бы играть в топ-клубе Серии А. У него есть все необходимые физические кондиции и хорошая база.

Я играл почти против всех команд Серии А. Евгений Макаренко также мог бы здесь играть. Он очень технически оснащен, головой хорошо играет, он очень умный футболист. Еще когда я в Бельгии играл, то говорил, что он – один из самых сложных соперников.

Рома Яремчук сделал себе имя в Бельгии. Нападающим здесь очень тяжело. После чемпионата Бельгии нужно быть еще сильнее. Могу еще многих перечислить.

Виктор Цыганков – очень сильный футболист, но ему мешают травмы». 

Украинцы в чемпионате Бельгии существенно прибавили в стоимости после последнего сезона.

Антон Кривенко
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Теги

Руслан Малиновский Виталий Миколенко Евгений Макаренко Роман Яремчук Виктор Цыганков

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