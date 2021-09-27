Победа над «Удинезе» позволила «Фиорентине» обойти «Аталанту» Малиновского в таблице
Малиновский мог оказаться в «Наполи», но «Аталанта» отпугнула покупателей ценой
Новый сезон украинец начал в составе бергамасков
27 сентября 12:02
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Украинским полузащитником «Аталанты» Русланом Малиновским активно интересовалось «Наполи» этим летом.
Агент игрока Сергей Серебренников рассказал Radio News об интересе неаполитанского клуба к его клиенту:
«Говоря откровенно, «Наполи» был заинтересован в Малиновском, но так и не оформил реального предложения. Они проявили интерес и больше ничего».
Как сообщается, «Аталанта» потребовала за лучшего ассистента Серии А минувшего сезона 30 миллионов евро, но «адзурри» не были готовы отдавать такую сумму.
Лично главный тренер «Наполи» Лучано Спалетти желал видеть украинца в составе своей команды.
Напомним, сразу два авторитетных портала признали Малиновского лучшим игроком матча с «Интером».