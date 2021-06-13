Малиновский: «Мы готовы к Нидерландам, но в открытый футбол с ними играть не будем»

Хавбек сборной Украины считает, что матч не будет решающим в группе

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский поделился ожиданиями от матча с Нидерландами в 1-м туре группового раунда Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба UEFA.

«Мы хорошо подготовились. Сборная Нидерландов – сложный соперник, но мы готовы к матчу. Они играют дома, поэтому будут давить с первых минут. Нам нужно сохранять концентрацию и компактность. Главное – хорошо отыграть в обороне. Нам необходима максимальная концентрация в первые 20 минут, нужно постараться не пропустить. Тогда мы сможем войти в игру и показать свой футбол. Играть с голландцами в открытый футбол – не лучшая идея. У нас есть кое-какие заготовки, но посмотрим, как они будут работать.

Это лишь первый из трех матчей в группе. Конечно, мы хотим набирать очки, но это не решающий матч. Поэтому нам нужно подойти к этой игре с холодной головой и действовать раскрепощенно. У них очень хорошие игроки впереди и в центре поля. Они выступают за топ-клубы. Если мы будем давать им свободные зоны, у нас будет очень много проблем».



Уже известна заявка сборной Украины на матч с Нидерландами.

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