Малиновский: «На Евро-2020 все зависит только от нас»

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился мыслями о том, за счет чего команда Андрея Шевченко может добиться успеха на Евро-2020.

Важно, как мы подготовимся не только в игровом плане, но и в ментальном. Важно будет терпеть — все-таки игры пойдут одна за другой. Важно будет быстро перестраиваться с одной тактики на другую — в зависимости от соперника тренеры наверняка станут ставить нам разные задачи.

Физическая готовность, к слову, может стать определяющим фактором. У подавляющего большинства футболистов на подготовку к Евро будет меньше двух недель, а позади был напряженный сезон, в который многие клубы входили без нормальных сборов. Все ведь помнят, каким было лето прошлого года. Дай Бог, это станет намного лучше. В первую очередь для сборной Украины…