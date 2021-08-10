«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко
Малиновский начал полноценные тренировки с «Аталантой»
В начале июля хавбеку сборной Украины провели операцию
07:55
Руслан Малиновский / Фото: Аталанта
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вернулся в общую группу команды, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что хавбеку сборной Украины в начале июля провели операцию по удалению грыжи живота. Ожидалось, что восстановление украинца займет полтора месяца, но ему удалось уже за месяц вернуться в строй.
Матч 1-го тура нового сезона Серии А «Аталанты» против «Торино» состоится 21 августа.
Напомним, что Виктор Коваленко проведет сезон в «Специи» и уже провел с новой командой первую тренировку.
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