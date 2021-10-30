Малиновский проводит 100-й матч за «Аталанту»
Малиновский начнет матч с «Лацио» на скамейке запасных
Известны стартовые составы обеих команд
30 октября 15:39
Руслан Малиновский / фото - Aталанта
Пресс-служба Серии А опубликовала стартовые составы на матч 11-го тура Серии А, в котором «Аталанта» на родном стадионе примет «Лацио».
Украинский хавбек «Богини» Руслан Малиновский попал в запас на эту дуэль.
«Аталанта»: Муссо, Дзаппакоста, де Рон, Демирал, Ловато, Мэле, Иличич, Фройлер, Пашалич, Копмейнерс, Сапата.
«Лацио»: Рейна, Хюсай, Ачерби, Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди, Милинкович-Савич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.
В текущем сезоне Малиновский забил 2 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах серии А.
Напомним, в предыдущем матче «Аталанта» добыла волевую победу над «Сампдорией».
Комментарии 0