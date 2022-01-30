Малиновский назвал причины такого короткого периода Шевченко в «Дженоа»

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал отставку Андрея Шевченко из «Дженоа»:

Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, в нем никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас еще порадует своими результатами».