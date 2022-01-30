Сабо: «Шевченко лучше сейчас никуда не дергаться, пока еще рано»
Малиновский назвал причины такого короткого периода Шевченко в «Дженоа»
Украинец проработал тренером «грифонов» лишь 69 дней
10:02
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал отставку Андрея Шевченко из «Дженоа»:
«Мне очень жаль, что работа Шевченко в Дженоа так быстро закончилась. Тяжелая ситуация. Мне кажется, что Андрей Николаевич попал в этот клуб в не самый подходящий момент. Там было много травмированных, пришлось ставить молодежь, а в Серии А, как вы знаете, уровень очень серьезный. Да еще и тренер заболел ковидом, некоторое время не был с командой.
Может, кто-то хотел получить результат сразу, но за такое короткое время было тяжело построить или перестроить коллектив. В футболе такое бывает, в нем никто не застрахован от подобных моментов. Впрочем, я думаю, что Андрей Шевченко сделает правильные выводы и всех нас еще порадует своими результатами».
Специалист проработал в Генуе лишь 69 дней и был уволен, так и не дождавшись обещанных трансферов.
Также Шевченко потерял возможность возглавить сборную Польши из-за нюансов контракта с «Дженоа».
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