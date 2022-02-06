Малиновский назвал стиль игры сборной Украины, который ему более по душе

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, какой стиль игры национальной команды ему более всего импонирует.

В футболе бывает так, что ты начинаешь матч по одной системе, а заканчиваешь по другой, и это большой плюс. Иногда можно сыграть по результату, отказаться от высокого прессинга, сесть немного ниже, закрыть середину. Думаю, что наши тренеры все проанализируют и примут правильное решение в матче с Шотландией.