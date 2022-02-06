«До перемоги!» Малиновский поддержал сборную Украины перед игрой с Россией
Малиновский назвал стиль игры сборной Украины, который ему более по душе
Хавбек «сине-желтых» отметил вариативность тактических наработок при Петракове
09:18
Руслан Малиновский / Фото - УАФ
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, какой стиль игры национальной команды ему более всего импонирует.
Тот, который приносит победы. Хорошо, что у сборной Украины есть определенная вариативность. Мы можем сыграть 4–3–3 или 3–5–2. Мы и на Евро-2020 меняли тактику, перестроились, когда возникли проблемы с фланговыми игроками атаки.
В футболе бывает так, что ты начинаешь матч по одной системе, а заканчиваешь по другой, и это большой плюс. Иногда можно сыграть по результату, отказаться от высокого прессинга, сесть немного ниже, закрыть середину. Думаю, что наши тренеры все проанализируют и примут правильное решение в матче с Шотландией.
Ранее Малиновский и еще восемь игроков сборной Украины лишились угрозы дисквалификации в матче плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против Шотландии.
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