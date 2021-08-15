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Малиновский не помог «Аталанте» избежать поражения от «Ювентуса»

Украинец начал матч на скамейке запасных
Футбол Украинские легионеры
09:24
Малиновский не помог «Аталанте» избежать поражения от «Ювентуса»
Руслан Малиновский / фото - Atalanta

«Аталанта» в товарищеском матче уступила туринскому «Ювентусу» со счетом 3:1.

На ранний гол Пауло Дибалы ответил Луис Мюриэль, отличившись с пенальти. Но вскоре «синьора» взяла свое, забив еще два мяча усилиями Федерико Бернардески и Альваро Мораты.

Украинский хавбек бергамасков Руслан Малиновский появился на поле во втором тайме, но не помог своей команде уйти от поражения.

Этот матч стал для полузащитника вторым после операции по удалению межпозвоночной грыжи. Ранее он выходил на замену в контрольной игре с «Алессандрией».

Изначально предполагалось, что игрок пропустит старт итальянского чемпионата, но судя по всему, украинец готов выйти на поле в матче первого тура Серии А против «Болоньи», который состоится 21 августа.

Напомним, ранее скаут Серии А заявил, что Виктор Коваленко может получить шанс вернуться в «Аталанту».

Павел Харченко
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Аталанта Руслан Малиновский Ювентус

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