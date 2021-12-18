Малиновский не помог. «Рома» на выезде разгромила «Аталанту»
В матче 18-го тура Серии А «Аталанта» в Бергамо принимала «Рому».
В первой же атаке «волки» сумели открыть счет, когда забил форвард Тэмми Абрахам.
Вскоре Николо Дзаньоло удвоил преимущество гостей после паса от экс-игрока «Шахтера» Генриха Мхитаряна.
Под занавес первого тайма вышедший на замену Луис Мюриэль помог «богине» отыграть один гол, но его взятие ворот оформили как автогол Кристанте.
На 72-й минуте Крис Смоллинг вновь вернул разницу между командами в два мяча.
Добил хозяев автор первого гола Абрахам, оформивший дубль, доведя счет до разгромного.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле в перерыве, но не смог отметиться голевыми действиями.
Примечательно, что перед игрой в Бергамо произошло землетрясение.
Серия А, 18-й тур
«Аталанта» – «Рома» 1:4
Голы: Кристанте, 90+1 (автогол) – Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72.
«Аталанта»: Муссо, Хатебур (Дзаппакоста, 78), Паломино, Толои, Гимшити (Муриэль, 34), Пеццелла (Мэле, 78), де Рон, Фройлер, Иличич (Малиновский, 46), Пашалич (Миранчук, 64), Сапата.
«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Калафьори, 89), Верету (Кумбула, 90), Кристанте, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Бове, 90).
Предупреждения: де Рон (7), Дзаньоло (9), Рожер (49), Манчини (74).
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