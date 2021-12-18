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Малиновский не помог. «Рома» на выезде разгромила «Аталанту»

Украинский хавбек появился на поле с замены
Футбол Серия А (Италия)
18 декабря 18:02
Малиновский не помог. «Рома» на выезде разгромила «Аталанту»
фото - L`Еco di Bergamo

В матче 18-го тура Серии А «Аталанта» в Бергамо принимала «Рому».

В первой же атаке «волки» сумели открыть счет, когда забил форвард Тэмми Абрахам.

Вскоре Николо Дзаньоло удвоил преимущество гостей после паса от экс-игрока «Шахтера» Генриха Мхитаряна.

Под занавес первого тайма вышедший на замену Луис Мюриэль помог «богине» отыграть один гол, но его взятие ворот оформили как автогол Кристанте.

На 72-й минуте Крис Смоллинг вновь вернул разницу между командами в два мяча.

Добил хозяев автор первого гола Абрахам, оформивший дубль, доведя счет до разгромного.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле в перерыве, но не смог отметиться голевыми действиями.

Примечательно, что перед игрой в Бергамо произошло землетрясение.

Турнирная таблица Серии А.

Серия А, 18-й тур

«Аталанта» – «Рома» 1:4

Голы: Кристанте, 90+1 (автогол) – Абрахам, 1, 82, Дзаньоло, 27, Смоллинг, 72.

«Аталанта»: Муссо, Хатебур (Дзаппакоста, 78), Паломино, Толои, Гимшити (Муриэль, 34), Пеццелла (Мэле, 78), де Рон, Фройлер, Иличич (Малиновский, 46), Пашалич (Миранчук, 64), Сапата.

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп, Смоллинг, Манчини, Рожер, Винья, Мхитарян (Калафьори, 89), Верету (Кумбула, 90), Кристанте, Дзаньоло (Шомуродов, 69), Абрахам (Бове, 90).

Предупреждения: де Рон (7), Дзаньоло (9), Рожер (49), Манчини (74).

Павел Харченко
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Руслан Малиновский Аталанта Рома (Рим)

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