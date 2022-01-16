От Малиновского к Шевченко. Российский хавбек пополнит состав «Дженоа»
Малиновский не сможет сыграть с «Интером» в матче Серии А
Украинец пропустит эту встречу
20:31
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Сегодня, 16-го января в матче 22-го тура Серии А между собой сойдутся «Интер» и «Аталанта».
Украинский полузащитник «богини» Руслан Малиновский не примет участия в этой игре, сообщает журналист Паскуале Гуарро.
О причинах отсутствия хавбека в заявке бергамасков пока что не сообщается.
Также команде Гасперини в игре с действующим чемпионом Италии не помогут Толои, Мэле, Хатебур, Сапата и Гозенс.
Матч начнется в 21:45. Онлайн трансляция встречи.
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