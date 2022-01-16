Малиновский не сможет сыграть с «Интером» в матче Серии А

Украинец пропустит эту встречу

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Сегодня, 16-го января в матче 22-го тура Серии А между собой сойдутся «Интер» и «Аталанта».

Украинский полузащитник «богини» Руслан Малиновский не примет участия в этой игре, сообщает журналист Паскуале Гуарро.

О причинах отсутствия хавбека в заявке бергамасков пока что не сообщается.

Также команде Гасперини в игре с действующим чемпионом Италии не помогут Толои, Мэле, Хатебур, Сапата и Гозенс.

Матч начнется в 21:45. Онлайн трансляция встречи.