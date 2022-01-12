Малиновский не сыграет в матче Кубка Италии. Известна причина

Также встречу пропустят два основных футболиста «Аталанты»

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

В 1/8 финала Кубка Италии «Аталанта» примет «Венецию». Встреча состоится 12 января.

Главному тренеру «бергамасков» Джан Пьеро Гасперини не будут доступны сразу три игрока основного состава. Все они дисквалифицированы на данный поединок.

Из-за перебора желтых карточек игру пропустят защитник Рафаэл Толои и хавбек Руслан Малиновский. В связи с удалением не сыграет нападающий Йосип Иличич.

Ранее украинец рассказал, что нужно сделать «Дженоа» Шевченко, чтобы остаться в Серии А.