Малиновский – о поражении от Нидерландов: «Мы не провели отличный матч, играли слишком низко»
Малиновский: «Немного расстроился из-за незабитого пенальти»
Полузащитник сборной Украины – о победе над сборной Македонии
20:45
Руслан Малиновский / фото - Getty Images
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в интервью пресс-службе UEFA прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020.
«Эти три очка очень важны для нас. Мы очень здорово играли в первом тайме, забили два мяча и должны были забивать больше. Во втором тайме пропустили после глупого пенальти, что придало сопернику уверенности.
Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.
Я немного расстроился из-за пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила».