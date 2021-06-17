Малиновский: «Немного расстроился из-за незабитого пенальти»

Руслан Малиновский / фото - Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в интервью пресс-службе UEFA прокомментировал победу своей команды над Северной Македонией (2:1) в матче 2-го круга группового этапа Евро-2020.

Во втором тайме мы должны были точнее играть в заключительной трети поля, хотя после пропущенного гола мы продолжили играть компактно и хорошо оборонялись. Мы создавали моменты и в концовке заработали отличную возможность снять все вопросы.

Я немного расстроился из-за пенальти. Во время игры нужно сохранять концентрацию и делать то, что от тебя ждут на поле. Ничья в этом матче сильно бы нас расстроила».