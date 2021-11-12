Малиновский – о конфликте с Петраковым: «Медиа неправильно приняли эту информацию, там на самом деле ничего не было»

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Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире программы «Головна команда» высказался о своем конфликте с главным тренером команды Александром Петраковым.

– Мы с ним разговаривали на эту тему. Медиа неправильно приняли эту информацию, на самом деле там ничего такого не было. Это просто рабочие моменты. Но все начали это обсуждать и давать информацию, чтобы продолжать и продолжать обсуждать. Не надо даже ничего закрывать, все и так было хорошо. У нас одна цель – выйти на ЧМ, это самое главное. А индивидуальные вопросы уходят на второй план.