Малиновский: «Вопрос после матча с Болгарией – только в реализации»
Малиновский – о конфликте с Петраковым: «Медиа неправильно приняли эту информацию, там на самом деле ничего не было»
Хавбек считает, что конфликт раздули
10:43
Фото: UA-Football
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский в эфире программы «Головна команда» высказался о своем конфликте с главным тренером команды Александром Петраковым.
– Петраков поставил точку в этой нашумевшей истории с вами. Поставьте и вы.
– Мы с ним разговаривали на эту тему. Медиа неправильно приняли эту информацию, на самом деле там ничего такого не было. Это просто рабочие моменты. Но все начали это обсуждать и давать информацию, чтобы продолжать и продолжать обсуждать. Не надо даже ничего закрывать, все и так было хорошо. У нас одна цель – выйти на ЧМ, это самое главное. А индивидуальные вопросы уходят на второй план.
Малиновский вернулся в сборную Украины, но команда не сумела победить – 1:1 с Болгарией.
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