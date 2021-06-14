Леоненко: «Малиновский и Зинченко не умеют отбирать мяч»
Малиновский – о поражении от Нидерландов: «Мы не провели отличный матч, играли слишком низко»
Полузащитник сборной Украины отметил отсутствие должной агрессии
Руслан Малиновский / Фото - isport.uaХавбек сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал поражение от команды Нидерландов (2:3) в первом матче группового этапа Евро-2020.
Цитирует Малиновского Tutto Atalanta.
«Мы не провели отличный матч, играли слишком низко, но при счете 2:2 у нас была возможность сыграть вничью. Это футбол. После 0:2 мы были более агрессивны. Мы должны быть более агрессивными. Когда мы отбираем мяч, то не продвигаемся вперед. Также у нас присутствует неточность в ударах и передачах в последних 20 метрах поля. Что-то еще добавить сложно».
Сборная Украины свой следующий матч сыграет 17 июня против команды Северной Македонии. Начало – в 16.00.
Напомним, экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко раскритиковал Малиновского за матч с Нидерландами.