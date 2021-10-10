Малиновский – об игре против Роналду: «Ему нужно полсекунды, чтобы забить, а не одна»
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился с L’Eco di Bergamo ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов, где его команде будет противостоять «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе:
«Роналду – большой профессионал, пример для всех молодых игроков. Ему нужно полсекунды, чтобы забить, а не одна.
Он топ даже в психологическом плане. Нам нужно будет очень уделить ему много внимания».
Роналду неоднократно играл против «Аталанты», когда выступал в составе туринского «Ювентуса».
Примечательно, что в матчах между этими командами в минувшем сезоне на счету Малиновского больше голов, чем у португальца – 3 забитых мяча украинца против двух реализованных пенальти от Роналду.
«Дьяволы» примут «Аталанту» на своем поле уже 20 октября.
Напомним, Малиновский заявил о готовности вернутся в сборную Украины в любой момент.
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