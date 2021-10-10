Малиновский – об игре против Роналду: «Ему нужно полсекунды, чтобы забить, а не одна»

В минувшем сезоне украинец был более эффективен в очных встречах, чем португалец

Руслан Малиновский и Криштиану Роналду / фото - Twitter Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился с L’Eco di Bergamo ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов, где его команде будет противостоять «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду в составе: «Роналду – большой профессионал, пример для всех молодых игроков. Ему нужно полсекунды, чтобы забить, а не одна. Он топ даже в психологическом плане. Нам нужно будет очень уделить ему много внимания». Роналду неоднократно играл против «Аталанты», когда выступал в составе туринского «Ювентуса». Примечательно, что в матчах между этими командами в минувшем сезоне на счету Малиновского больше голов, чем у португальца – 3 забитых мяча украинца против двух реализованных пенальти от Роналду. «Дьяволы» примут «Аталанту» на своем поле уже 20 октября. Напомним, Малиновский заявил о готовности вернутся в сборную Украины в любой момент.

Павел Харченко