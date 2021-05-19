The Sun: Финалист Лиги чемпионов проявляет интерес к Малиновскому
Малиновский объяснил, почему Миранчук получает мало игрового времени в «Аталанте»
Полузащитник считает, что в команде все сильны
19 мая 17:50
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский объяснил, почему Алексей Миранчук получает мало игрового времени в команде.
«Вот такая вот ситуация. В прошлом году у меня тоже были подобные ситуации, когда играл неплохо, но играл меньше. Здесь команда – 20 человек. И все 20 человек очень сильные. Мистер принимает решение. Нужно быть готовым выйти в любую минуту. Люди, которые выходят на замену, должны усиливать игру, добавлять скорости и интенсивности. В прошлом сезоне мы выиграли много игр за счет этого. Сейчас есть пять замен. Все должны быть готовы. Нужно просто работать и ждать своего шанса. По-другому – никак».
Ранее сообщалось, что «Челси» интересуется Малиновским.
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