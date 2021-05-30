Малиновский объяснил, почему не исполняет все стандарты в сборной

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как в команде подходят к выбору исполнителей стандартных положений.

Да, там был хороший удар с удобной позиции. Но меня это не удивило, ведь в «Генке» я забивал таким образом не раз, не два и не три. Почему не выполняю все подачи со штрафных и угловых? Так ведь у нас хватает ребят, которые могут исполнить. Вспомни, как Марлос подал с Португалией, и мы открыли счет.

Главное, чтобы стандарты были – а уж мы их как-нибудь поделим. Тренерский штаб решит, с какой позиции, в какой ситуации и кому лучше исполнить. Кто в какой роли будет полезен. Нужно же уметь удивить соперника. В матче с Германией в Лиге наций я, например, забил с пенальти, но это не значит, что теперь все точки – мои. У нас есть Андрей Ярмоленко, другие ребята.

Будем зарабатывать – найдется кому пробить. У нас очень дружная команда, хорошие отношения с тренерским штабом. Я бы сказал, что они европейские. Нам доверяют, мы это ценим и стараемся не подводить. Сейчас я могу уже общаться с помощниками Андрея Шевченко на итальянском, мы иногда переписываемся с Андреа Мальдерой.