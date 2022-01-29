Малиновский объяснил, почему пропустил матчи с «Интером» и «Лацио»

Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский раскрыл детали своего лечения от коронавируса. Заболевание не позволило украинцу помочь команде в матчах против «Интера» (0:0) и «Лацио» (0:0).

За это время мы играли против очень сильных команд – «Интера» и «Лацио». Так что никакого провала не было. Впереди еще много матчей, поэтому я надеюсь, что нам удастся наверстать упущенное. Через тур – домашний поединок с «Юве». В чемпионате Италии все очень быстро меняется, поэтому здесь каждая игра, как решающая.