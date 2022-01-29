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Малиновский объяснил, почему пропустил матчи с «Интером» и «Лацио»

Дело таки в коронавирусе
Футбол Серия А (Италия)
14:57
Малиновский объяснил, почему пропустил матчи с «Интером» и «Лацио»
Руслан Малиновский / Фото - Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский раскрыл детали своего лечения от коронавируса. Заболевание не позволило украинцу помочь команде в матчах против «Интера» (0:0) и «Лацио» (0:0).

Начну с того, что кубковый матч с «Венецией» я пропускал из-за карточек, а потом сдал положительный тест на ковид. В связи с тем, что у меня было только две прививки и на тот момент отсутствовала бустерная доза вакцины, мой карантин длился не семь, а 10 дней. В Италии такие правила. Вот и вся история.

За это время мы играли против очень сильных команд – «Интера» и «Лацио». Так что никакого провала не было. Впереди еще много матчей, поэтому я надеюсь, что нам удастся наверстать упущенное. Через тур – домашний поединок с «Юве». В чемпионате Италии все очень быстро меняется, поэтому здесь каждая игра, как решающая.

Малиновский также отметил, что Шевченко пришел в «Дженоа» не в самый лучший момент.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Руслан Малиновский Аталанта Интер Лацио

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