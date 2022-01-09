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Малиновский оформил гол+пас в феерическом разгроме «Удинезе» с восьмью голами

Бергамаски катком переехали соперника
Футбол Украинские легионеры
09 января 19:19
Малиновский оформил гол+пас в феерическом разгроме «Удинезе» с восьмью голами
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

В матче 21-го тура Серии А «Удинезе» на своем поле принимал «Аталанту».

Бергамаски открыли счет уже на 17-й минуте встречи благодаря результативному выстрелу Марио Пашалича.

Вскоре гости смогли развить свое преимущество, и не обошлось без участия Руслана Малиновского. Украинец ассистировал на Луиса Мюриэля, который спокойно расправился с защитой и вратарем соперника.

А позже хавбек уже сам отличился в воротах хозяев. Полузащитник подкараулил мяч в районе 11-метровой отметки и фирменным ударом с левой довел счет до разгромного.

На 59-й минуте защитник «Аталанты» Джимсити отправил мяч в свои ворота, но вскоре Мюриэль дублем вновь вернул гостям преимущество в три мяча.

Под занавес встречи Бетуншал забил еще один мяч в ворота «богини», но через минуту Меле вновь вернул разгромный счет на табло.

А на 92-й минуте Пессина вовсе забил шестой мяч для гостей.

Турнирная таблица Серии А.

Серия А, 21-й тур

«Удинезе» – «Аталанта» 2:6

Голы: Джимсити, 59 (автогол), Бетуншал, 88 – Пашалич, 17, Мюриэль, 22, 76, Малиновский, 43, Меле, 89.

«Удинезе»: Паделли, Молина, Нюйтинк, Де Майо, Родриго Бекао, Перес, Пуссетто (Саксесс, 74), Удоджи (Соппи, 66), Уолас, Бету, Деулофеу.

«Аталанта»: Муссо, Мэле, Паломино, Толои, Гимшити (Читтадини, 90), Пеццелла (Хатебур, 73), де Рон (Пессина, 46), Малиновский, Пашалич (Миранчук, 73), Копмейнерс, Муриэль (Иличич, 79).

Предупреждения: Родриго Бекао (30), Деулофеу (44), де Рон (45), Гимшити (77).

Павел Харченко
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Теги

Аталанта Руслан Малиновский Удинезе

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