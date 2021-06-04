Малиновский оценил сезон для «Аталанты» по 10-бальной шкале

Украинец считает, что команда сыграла на достойном уровне

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский оценил сезон для своей команды. Его слова приводит пресс-служба «бергамасков».

«Мы вышли в плей-офф ЛЧ, проиграли в финале Кубка Италии, это тяжело. Мы были на нужном уровне, но в футболе маленькие моменты делают разницу. Оценка за сезон – 8 из 10 баллов.

Благодарю всех болельщиков, очень скучаем по ним. В финале нам понравилось играть с фанатами на трибунах. Надеемся, они вернутся в следующем сезоне».

Ранее ассистент главного тренера сборной Украины Андреа Малдера заявил, что Малиновскому нужно разобраться с ролью на поле.