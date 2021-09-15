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Малиновский: «Петраков рассказал половине сборной, что я не подхожу в его схему игры. Не понимаю, почему он не обсудил это со мной»

Полузащитник высказался о тренере национальной команды
Футбол Сборная Украины
13:08
Малиновский: «Петраков рассказал половине сборной, что я не подхожу в его схему игры. Не понимаю, почему он не обсудил это со мной»
Фото: УАФ

Полузащитник Руслан Малиновский высказался через свой Instagram об отъезде из сборной Украины перед игрой с Чехией.

«В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины и я вынужден отреагировать. Для меня большая честь быть частью команды моей страны и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную. Количество минут и моя позиция на поле, определяет тренерский штаб и я как профессионал это уважаю и всегда принимаю.

Из уважения к болельщикам и партнерам по команде, я не давал каких-либо комментариев после последнего отборочного сбора, что бы не навредить атмосфере в команде и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких-либо обид на тренера по его выбору состава или тактика. В ходе последних сборов в команде, главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.

Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и конечно расстраиваюсь если этого не происходит, но обижаться на тренера, который отвечает за результат было бы не профессионально с моей стороны.

Поэтому на вопрос обижен ли я, ответил: «Нет, вы главный, вы решаете».

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за своё место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно, более того это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил могу ли я уехать. На что получил ответ «Хочешь езжай». Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Очень надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды».


Малиновский на следующих выходных отыграл матч Серии А. Также он сыграл и в матче Лиги чемпионов с «Вильяррелом».

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 3)

Теги

Руслан Малиновский Александр Петраков сборная Украины (футбол)

Комментарии 2

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15 сентября 2021г. 17:13
Здається ми знову повертаємось у ті часи, коли Дмнамо і Шахтар використовують збірну для обкатки своїх гравців другого складу. Звільняти 6 основних футболістів  від офіційного матчу   з Чехією в середу, щоб вони у суботу гарно зіграли з Металістом і Дніпром - відвертий прогин Петракова перед олігархами. Може саме для цього і брали?
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15 сентября 2021г. 16:33
Мудра людина - Руслан, заслуговує на повагу!
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