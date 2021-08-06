«Аталанта» Малиновского и Коваленко может подписать контракт с форвардом «Челси»
Малиновский пока не вернулся в общую группу в «Аталанте»
Украинец продолжает заниматься индивидуально
08:09
Руслан Малиновский / Фото: пресс-служба Аталанты
Хавбек сборной Украины и «Аталанты» Руслан Малиновский продолжает заниматься индивидуально, сообщает пресс-служба бергамасков.
Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини надеется, что Малиновский будет доступен к старту Серии А (22 августа), команда в 1-м туре сыграет с «Торино».
Малиновский перенес операцию на грыже живота в начале июля.
Напомним, Малиновский вернулся к индивидуальным тренировкам в конце июля.
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