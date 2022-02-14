Малиновский получил одну из лучших оценок в «Аталанте» за матч с «Ювентусом», проведя на поле всего 30 минут

Украинец забил туринской команде пушечным выстрелом

Руслан Малиновский а Адриен Рабьо / Фото: Getty Images

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский получил одну из самых высоких оценок от портала WhoScored за матч с «Ювентусом» (1:1) в 24-м туре Серии А.

Портал оценил украинца в 7,4 балла. Это третья оценка в команде: выше только у Мартена до Рона (7,4) и Тена Копмайнерса (7,9). Отметим, что Малиновский провел на поле лишь полчаса, ведь вышел на замену 60-й минуте, успел забить мяч.

Напомним, футболисты «Ювентуса» остались в шоке от шедеврального гола Малиновского.