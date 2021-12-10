Эмери – о победе над «Аталантой»: «Вильярреалу» есть чем гордиться»
Малиновский получил вторую высокую оценку в «Аталанте» за матч с «Вильярреалом»
Полузащитник забил один из мячей
11:10
Фото: Atalanta
«Аталанта» дома проиграла «Вильярреалу» в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Полузащитник итальянцев Руслан Малиновский получил вторую высокую оценку за встречу в команде. Портал WhoScored оценил его игру на 7,8 баллов. Украинец появился на поле после перерыва.
Больше лишь у Йосипа Иличича, который получил 8,3 балла и играл с первых минут. Лучшим игроком матча был признан нападающий «Вильярреала» Данджума Грюневельд — 8,5 баллов.
Это был первый гол Малиновского в этой Лиге чемпионов.
«Аталанта» вылетела в Лигу Европы.
Комментарии 0