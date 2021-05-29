Малиновский: «Поскольку Зинченко выступает за «Манчестер Сити», то желаю ему удачи с «Челси»

ЧМ-2021. Словакия – Дания. Видео трансляция
20:15
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.
«Трудно сказать кто победит. Буду болеть за хороший футбол. Честно сказать, обе команды очень хорошие. Поскольку Зинченко выступает за «Манчестер Сити», то желаю ему удачи сегодня.
Будем болеть. Лично я ожидаю увидеть очень интересный футбол. Пусть победит сильнейший.
Надеюсь, Зинченко сегодня будет играть. Счет? Думаю, в основное время будет ничья, а дальше посмотрим».
Начало матча – в 22:00.
Смотреть онлайн матч «Манчестер Сити» – «Челси» можно будет на нашем сайте. Также смотрите текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Челси» на XSPORT.ua.
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