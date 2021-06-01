Малиновский: «После нового года стало меньше проблем с языком»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в шоу «BurBuzz» рассказал об адаптации в итальянском клубе.

После нового года уже чувствовал себя хорошо. Меньше проблем стало с языком, понимал тренера, мог с ним общаться. В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто кивание головой.

Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной (против Франции, Финляндии и Казахстана – прим.), которые я отыграл полностью. Мне они очень помогли в физическом плане.

Горжусь, что стал лучшим ассистентом Серии А и получил награду лучшего игрока по итогам мая. Чувствую гордость за себя, ведь смог получить такую награду и добиться такого достижения в сильном чемпионате».