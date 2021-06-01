Малиновский: «После нового года стало меньше проблем с языком»
Хавбек «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский в шоу «BurBuzz» рассказал об адаптации в итальянском клубе.
«Были некоторые проблемы в прошлом году связанные с травмами, под конец еще и коронавирусом заболел. Немного потерял физические кондиции, нужно было все восполнять.
После нового года уже чувствовал себя хорошо. Меньше проблем стало с языком, понимал тренера, мог с ним общаться. В Италии очень важно, когда есть коммуникация с тренером, а не просто кивание головой.
Потом был хороший отрезок и те три матча в сборной (против Франции, Финляндии и Казахстана – прим.), которые я отыграл полностью. Мне они очень помогли в физическом плане.
Горжусь, что стал лучшим ассистентом Серии А и получил награду лучшего игрока по итогам мая. Чувствую гордость за себя, ведь смог получить такую награду и добиться такого достижения в сильном чемпионате».
Ранее Малиновский признался, что будет играть на Евро-2020 с травмой.
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