Гол и два ассиста. Малиновский помог «Аталанте» в боевом матче победить «Байер»
Малиновский посвятил свой шикарный перформанс жертвам войны в Украине
Хавбек забил и отметился двумя ассистами
15:15
Фото: Twitter
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался в своем Twitter после матча с «Байером» в 1/8 финала Лиги Европы (3:2):
Посвящается всем жертвам войны в Украине…
присвячується усім жертвам війни в Україні.. pic.twitter.com/IxnGJZ4pBE— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) March 10, 2022
Напомним, что Малиновский поучаствовал во всех голах своей команды.
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