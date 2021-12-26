Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев

Красивое видео от игроков «Аталанты»

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

«Аталанта» придумала интересный способ поздравить своих фанатов с Рождеством. Каждый из футболистов-легионеров сначала сделал это на своем родном языке, а затем на итальянском. Не затерялся в видео и наш Руслан Малиновский, который красиво поздравил с Рождеством на украинском.

На видео с 4:37

Ранее Малиновский порекомендовал Андрею Ярмоленко перебраться в чемпионат Италии.