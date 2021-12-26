Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев
Красивое видео от игроков «Аталанты»
07:58
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
«Аталанта» придумала интересный способ поздравить своих фанатов с Рождеством. Каждый из футболистов-легионеров сначала сделал это на своем родном языке, а затем на итальянском. Не затерялся в видео и наш Руслан Малиновский, который красиво поздравил с Рождеством на украинском.
На видео с 4:37
Ранее Малиновский порекомендовал Андрею Ярмоленко перебраться в чемпионат Италии.
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