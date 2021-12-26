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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев

Красивое видео от игроков «Аталанты»
Футбол Украинские легионеры
07:58
Малиновский на украинском поздравил с Рождеством всех итальянцев
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

«Аталанта» придумала интересный способ поздравить своих фанатов с Рождеством. Каждый из футболистов-легионеров сначала сделал это на своем родном языке, а затем на итальянском. Не затерялся в видео и наш Руслан Малиновский, который красиво поздравил с Рождеством на украинском.

На видео с 4:37

Ранее Малиновский порекомендовал Андрею Ярмоленко перебраться в чемпионат Италии.

Петр Приходько
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Руслан Малиновский Аталанта

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