«Аталанта» и «Фиорентина» обменялись реализованными пенальти. Команда Малиновского уступила
Малиновский признан лучшим игроком матча с «Фиорентиной», несмотря на поражение «Аталанты»
Украинец провел на поле чуть более 40 минут
12 сентября 13:29
Фото - Аталанта
В третьем туре Серии А «Аталанта» в родных стенах уступила «Фиорентине» (1:2). Несмотря на это, полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком встречи по версии SofaScore.
Украинец получил оценку 8.3 за 40 с небольшим минут игры. Ближе всех к нему подобрался автор дубля Душан Влахович (8.2).
Они же стали лучшими и по версии WhoScored. Однако здесь форвард превзошел хавбека на 0.5 пунктов – 8.1 против 7.6.
Ранее бывший тренер Малиновского посоветовал футболисту «спуститься на землю».
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