Малиновский признан лучшим игроком матча с «Фиорентиной», несмотря на поражение «Аталанты»

Украинец провел на поле чуть более 40 минут

Фото - Аталанта

В третьем туре Серии А «Аталанта» в родных стенах уступила «Фиорентине» (1:2). Несмотря на это, полузащитник Руслан Малиновский признан лучшим игроком встречи по версии SofaScore.

Украинец получил оценку 8.3 за 40 с небольшим минут игры. Ближе всех к нему подобрался автор дубля Душан Влахович (8.2).

Они же стали лучшими и по версии WhoScored. Однако здесь форвард превзошел хавбека на 0.5 пунктов – 8.1 против 7.6.