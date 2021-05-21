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Малиновский признан лучшим игроком месяца в Серии А
Украинский полузащитник феерит в последние месяцы
14:44
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признан лучшим игроком мая в чемпионате Италии. Об этом сообщает пресс-служба Серии А.
Gol di potenza, assist al bacio e giocate di qualità: Ruslan Malinovskyi, un maggio da MVP— Lega Serie A (@SerieA) May 21, 2021
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В мае Малиновский провел 4 матча, в которых забил 2 мяча и сделал 3 голевые передачи.
Кроме того, Малиновский отличился результативным действием в 11-м матче подряд в составе «Аталанты».
Ранее сообщалось, что «Челси» следит за Малиновским.
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