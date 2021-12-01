Малиновский: «Про победу в Серии А не разговаривают в «Аталанте»

Бергамаски идут от матча к матчу

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о настрое внутри команды:

«Каждый матч играем на победу. В конце увидим, как оно будет. Про Скудетто не разговаривают в клубе. Впереди очень сильные команды. Я считаю, что если мы закончим год в Лиге чемпионов, то это будет большим достижением для Бергамо и для «Аталанты». Этот чемпионат очень тяжелый. Все команды на очень высоком уровне. Конкуренция очень высокая за четыре места. Мы играем за ЛЧ, а дальше посмотрим».

Бергамаски идут на 4-м месте в Серии А. Впереди них: «Наполи», «Милан» и «Интер».

В Лиге чемпионов команда борется за попадание в плей-офф турнира. Судьба путевки в 1/8 решится в последнем туре с прямыми конкурентами – «Вильярреалом». Команду устраивает только победа над испанцами.

Напомним, ранее «Аталанта» продлила контракт с главным тренером клуба.