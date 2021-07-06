Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции

Хавбек вернется к тренировкам в августе

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время ляжет под нож.

Ему предстоит операция уже в ближайшие дни, сообщает Calcio Atalanta. Ее ему проведут в Милане.

Восстановление игрока сборной Украины займет 45 дней. К тренировкам Руслан вернется уже в августе.

Дискомфорт Малиновский получил в лагере сборной Украины из-за чего не играл в 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Накануне его жена подтвердила, что Руслану потребуется операция.