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Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции

Хавбек вернется к тренировкам в августе
Футбол Серия А (Италия)
13:35
Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции
Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время ляжет под нож.

Ему предстоит операция уже в ближайшие дни, сообщает Calcio Atalanta. Ее ему проведут в Милане.

Восстановление игрока сборной Украины займет 45 дней. К тренировкам Руслан вернется уже в августе.

Дискомфорт Малиновский получил в лагере сборной Украины из-за чего не играл в 1/4 финала Евро-2020 против Англии.

Накануне его жена подтвердила, что Руслану потребуется операция.

Андрей Усмонов
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Теги

Аталанта Руслан Малиновский

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