Стали известны новые подробности об операции Малиновского
Малиновский пропустит 1,5 месяца после операции
Хавбек вернется к тренировкам в августе
13:35
Фото: Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в ближайшее время ляжет под нож.
Ему предстоит операция уже в ближайшие дни, сообщает Calcio Atalanta. Ее ему проведут в Милане.
Восстановление игрока сборной Украины займет 45 дней. К тренировкам Руслан вернется уже в августе.
Дискомфорт Малиновский получил в лагере сборной Украины из-за чего не играл в 1/4 финала Евро-2020 против Англии.
Накануне его жена подтвердила, что Руслану потребуется операция.
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