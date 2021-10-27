Малиновский проводит 100-й матч за «Аталанту»

Украинец вышел в старте на игру против «Сампдории»

Руслан Малиновский / Фото: Twitter

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский проводит 100-й матч в составе «Аталанты». Об этом сообщает пресс-служба бергамасков.

Хавбек вышел в стартовом составе своей команды на матч 10-го тура Серии А против «Сампдории».

В предыдущих 99-ти матчах Малиновский забил за «Аталанту» 21 мяч и сделал 19 голевых передач. 80-й матч Малиновский проводит в Серии А, 16 игр на счету украинца в Лиге чемпионов и 4 – в Кубке Италии.

Онлайн трансляция матча «Сампдория» – «Аталанта».