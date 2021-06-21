Евро 2020. Украина проиграла Австрии. Как это было
Малиновский проводит юбилейный 40-й матч за сборную Украины
Команда Шевченко играет с Австрией
Руслан Малиновский / Фото: Динамо Киев от Шурика
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский проводит юбилейный 40-й матч в составе национальной команды – против Австрии на Евро-2020.
За 39 матчей Малиновский забил 6 мячей и сделал 6 голевых передач.
На Евро-2020 Малиновский сделал 1 голевую передачу в 2-х матчах.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.