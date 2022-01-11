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Малиновский рассказал, что нужно сделать «Дженоа» Шевченко, чтобы остаться в Серии А

Генуэзский клуб идет в зоне вылета
Футбол Серия А (Италия)
11 января 13:42
Малиновский рассказал, что нужно сделать «Дженоа» Шевченко, чтобы остаться в Серии А
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о положении Андрея Шевченко и его «Дженоа» в Серии А:

«Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.

Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.

«Салернитана» выиграла у «Вероны». За выживание борются команды очень высокого уровня. «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в серии А».

«Грифоны» идут на предпоследнем месте в чемпионате, набрав лишь 12 очков за 21 тур.

В Генуе даже призадумались об отставке украинца. Уже названы имена потенциальных сменщиков Шевченко.

Источник: Футбол 1 2 3 Павел Харченко
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко Руслан Малиновский

Комментарии 1

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