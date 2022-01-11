Малиновский рассказал, что нужно сделать «Дженоа» Шевченко, чтобы остаться в Серии А

Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о положении Андрея Шевченко и его «Дженоа» в Серии А:

Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.

«Салернитана» выиграла у «Вероны». За выживание борются команды очень высокого уровня. «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в серии А».