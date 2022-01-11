В Италии назвали имена потенциальных сменщиков Шевченко в «Дженоа»
Малиновский рассказал, что нужно сделать «Дженоа» Шевченко, чтобы остаться в Серии А
Генуэзский клуб идет в зоне вылета
11 января 13:42
Руслан Малиновский / фото - Atalanta BC
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о положении Андрея Шевченко и его «Дженоа» в Серии А:
«Мы с ним на связи, разговаривали после игры. Но все мы понимаем, что непростая ситуация, много травмированных, коронавирус. Он только пришел в команду, он тоже переболел коронавирусом.
Нелегко прийти в команду и поставить игру за 1-2 месяца. То же самое было со сборной Украины – мы не с первого дня понимали, что он хочет на поле.
«Салернитана» выиграла у «Вероны». За выживание борются команды очень высокого уровня. «Дженоа» нужно прыгнуть выше головы, чтобы остаться в серии А».
«Грифоны» идут на предпоследнем месте в чемпионате, набрав лишь 12 очков за 21 тур.
В Генуе даже призадумались об отставке украинца. Уже названы имена потенциальных сменщиков Шевченко.
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