Малиновский рассказал о проблемах «Дженоа» Шевченко

Руслан Малиновский / Фото: Getty Images

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о «Дженоа» Андрея Шевченко:



Шевченко лучше знает про итальянский футбол, чем я. Он намного больше тут прожил, был суперзвездой. Так что если мне нужен совет, то я могу к нему обратиться.