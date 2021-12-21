Малиновский: «УПЛ – это не уровень»
Малиновский рассказал о проблемах «Дженоа» Шевченко
Но хавбек «Аталанты» уверен, что бывший рулевой сборной Украины пришел под амбициозный проект
08:06
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением о «Дженоа» Андрея Шевченко:
Я не один матч сыграл с «Дженоа», но каждый год – это разная команда. Сильно меняется состав – арендованные, идут в другие клубы, новые трансферы. Тяжело сказать, в каком они сейчас состоянии. Но если Андрей Шевченко пришел в клуб, мне кажется, очень серьезный проект там готовится.
Шевченко лучше знает про итальянский футбол, чем я. Он намного больше тут прожил, был суперзвездой. Так что если мне нужен совет, то я могу к нему обратиться.
Также Малиновский заявил, что УПЛ в данный момент не ровня Серии А.
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