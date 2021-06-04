«Вперед, Малина!» «Аталанта» пожелала удачи Малиновскому и сборной Украины на Евро-2020
Малиновский рассказал, почему выбрал «Аталанту»
Украинец мог оказаться в «Арсенале»
19:53
Руслан Малиновский / фото - Getty Images
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в интервью YouTube каналу Вацко Live рассказал, почему в свое время выбрал именно клуб из Бергамо.
Тогда тобой интересовалась «Рома», «Фиорентина», «Сампдория», «Сельта». Тебя вел «Арсенал». Почему именно «Аталанта»?
Из всех этих команд реальной была только «Сельта». Это то, что я точно знаю. Это было перед началом чемпионского сезона в «Генке». Остальные варианты были скорее просто как слухи. До меня не доходила информация, что есть реальный интерес.
Была еще «Сампдория», но в то время у них были проблемы. «Аталанта» была более конкретна, переговоры двигались, не стояли на месте. А с «Сампдорией» были разговоры до какого-то момента, а потом все резко закончилось».
Напомним, Малиновский рассказал об украинцах в чемпионате Италии.
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