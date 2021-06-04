Малиновский рассказал, почему выбрал «Аталанту»

Руслан Малиновский / фото - Getty Images

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский в интервью YouTube каналу Вацко Live рассказал, почему в свое время выбрал именно клуб из Бергамо.

Из всех этих команд реальной была только «Сельта». Это то, что я точно знаю. Это было перед началом чемпионского сезона в «Генке». Остальные варианты были скорее просто как слухи. До меня не доходила информация, что есть реальный интерес.

Была еще «Сампдория», но в то время у них были проблемы. «Аталанта» была более конкретна, переговоры двигались, не стояли на месте. А с «Сампдорией» были разговоры до какого-то момента, а потом все резко закончилось».