Малиновский рассказал, зачем ему звонил Петраков

Игрок и тренер зарыли топор войны

Руслан Малиновский / фото - УАФ

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о телефонной беседе с главным тренером сборной Украины Александром Петраковым:

«Петраков звонил и поздравил с новым годом. Пообщались, он пожелал успехов во второй части чемпионата. Сказал, что надо готовиться, ведь впереди важные матчи. Все хорошо. Ближе к матчам сборной будем разговаривать о наших планах. Надеюсь, что не будет никаких травм. За три месяца нет смысла разговаривать. Сейчас нужно хорошо сыграть за клуб, а потом уже подумаем о сборной».

В сентябрських матчах Малиновский оказался вне стартового состава команды, после чего Петраков заявил, что хавбек обиделся на него.

В октябре игрока не заявили на матчи команды, но на решающую игру с Боснией и Герцеговиной футболист вернулся в состав «сине-желтых».

Напомним, ранее в Италии рассказали об интересе «Интера» к Малиновскому.