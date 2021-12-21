Малиновский рекомендует Ярмоленко перебраться в Серию А

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Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением относительно возможного продолжения карьеры Андрея Ярмоленко в Италии:



В клубе он тоже выкладывается. Может, конкуренция большая или не складывается что-то. Я думаю, ему было бы хорошо попробовать свои силы в Серии А.