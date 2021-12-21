Малиновский резко ответил на вопрос о возможном переходе в команду Шевченко
Малиновский рекомендует Ярмоленко перебраться в Серию А
Хавбек «Аталанты» уверен, что соотечественник готов выдавать максимум
14:27
Фото: УАФ
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился мнением относительно возможного продолжения карьеры Андрея Ярмоленко в Италии:
Он играл и в Германии, и сейчас в Англии. Я считаю, что ему было бы интересно попробовать свои силы в Италии. Потому что у него еще есть мотивация, по сборной я видел, что он настроен на каждую игру. Видно, что он любит футбол, ради этих эмоций.
В клубе он тоже выкладывается. Может, конкуренция большая или не складывается что-то. Я думаю, ему было бы хорошо попробовать свои силы в Серии А.
Также Руслан уверен, что «Дженоа» при Андрее Шевченко поднимется, но себя в Генуе не видит.
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