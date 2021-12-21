Малиновский рассказал о проблемах «Дженоа» Шевченко
Малиновский резко ответил на вопрос о возможном переходе в команду Шевченко
Хавбек считает, что «Дженоа» – не его уровень
10:00
Руслан Малиновский / Фото: Getty Images
Хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский высказался о гипотетическом переходе в «Дженоа» Андрея Шевченко:
С «Аталанты» в «Дженоа»? Нет. «Аталанта» в Лиге чемпионов играет три года. Я считаю, что на данный момент «Аталанта» выше по уровню команда. Конечно, о работе с Андреем Шевченко очень хорошие воспоминания, 5 лет вместе трудились. Были хорошие результаты для сборной и страны.
Но и «Аталанта» не продаст, и у «Дженоа» денег может не хватить (смеется).
Сегодня, 21 декабря, «Аталанта» и «Дженоа» сыграют в Серии А. За онлайн трансляцией матча «Дженоа» – «Аталанта» следите на XSPORT.ua. Начало – в 21:45.
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