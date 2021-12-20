Малиновский: «Слышал, что «Аталанта» не хотела вступать в переговоры по моему уходу»
Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признался, что в будущем не против попробовать себя в топ-команде. Слова тренера приводит телеграм-канал Гранде Шева.
«Не думал о трансфере, о том, чтобы куда-то уйти из «Аталанты». «Аталанта» на данный момент такой клуб, который готов играть с любой командой. Не всегда мы достигаем нужного результата, но тот футбол, интенсивность и менталитет внутри команды — для меня это очень высокий показатель уровня этой команды. Мы потеряли несколько очков в этом чемпионате и если бы мы их не потеряли, то могли бы быть еще выше. Мы третий сезон играли в Лиге чемпионов, при этом есть такие команды, как «Наполи», «Лацио», которые там не играют, Ювентус на данный момент ниже, чем «Аталанта». Это очень тяжелый чемпионат, в котором нужно выкладываться на полную в каждом матче
Переезд в Англию? На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Нам все нравится здесь, у нас много знакомых. Мистер дает мне игровое время, говорит, что я нахожусь в обойме команды. Для меня это важно, тренер на меня рассчитывает. Но всегда есть трансферные окна, когда есть варианты, есть выбор. Конечно, если будет какой-то топ-клуб, то можно будет попробовать.
Были некоторые попытки у клубов подписать меня, но ни к чему серьезному этому не привело. Но из того, что я слышал, «Аталанта» не очень хотела вступать в эти переговоры. Сумма возможного трансфера? Это только клуб будет решать, поэтому я не знаю».
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