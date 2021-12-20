Малиновский: «Слышал, что «Аталанта» не хотела вступать в переговоры по моему уходу»

Фото: Atalanta BC

Полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский признался, что в будущем не против попробовать себя в топ-команде. Слова тренера приводит телеграм-канал Гранде Шева.

Переезд в Англию? На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Нам все нравится здесь, у нас много знакомых. Мистер дает мне игровое время, говорит, что я нахожусь в обойме команды. Для меня это важно, тренер на меня рассчитывает. Но всегда есть трансферные окна, когда есть варианты, есть выбор. Конечно, если будет какой-то топ-клуб, то можно будет попробовать.

Были некоторые попытки у клубов подписать меня, но ни к чему серьезному этому не привело. Но из того, что я слышал, «Аталанта» не очень хотела вступать в эти переговоры. Сумма возможного трансфера? Это только клуб будет решать, поэтому я не знаю».