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Малиновский снова попал в команду недели Серии А по версии WhoScored
Украинец в тройке лучших игроков
18 мая 10:15
Руслан Малиновский / Фото - ФК Аталанта
«Аталанта» в матче 37-го тура Серии А переиграла «Дженоа» (4:3). Полузащитник бергамасков Руслан Малиновский забил мяч и отдал результативную передачу.
Известный портал WhoScored поставил украинцу 8.8 баллов за эту игру. Это позволило ему попасть в команду недели чемпионата Италии. Среди 11-ки игроков лучшая оценка только у Хуана Куадрадо (8.8) и Мбалы Нзолы (9.1).
Малиновский также стал лучшим игроком матча против «Дженоа».
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