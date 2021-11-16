Малиновский сравнил ослабленный состав французов с финским

Судьба сборной Украины также в ногах подопечных Дешама

Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от важнейшего для «сине-желтых» матча отбора на чемпионат мира-2022 между Финляндией и Францией. Встреча состоится уже сегодня, 16 ноября.

Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны.

Сборной же Украины в параллельном матче нужно обязательно обыгрывать Боснию и Герцеговину. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.