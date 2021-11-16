Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняДвое игроков «Шахтера» отсеялись. Стала известна заявка сборной Украины на матч против Боснии
матч-центр : Футбол
Вчера 9
Сейчас 0
Сегодня 7
Завтра 0
Футбол (9 событий из 9) показать все
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Оболонь - Ужгород 0:1 Окончен
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Австрия - Молдова 4:1 Запланирован
21:45 Израиль - Фарерские острова 3:2 Запланирован
21:45 Шотландия - Дания 2:0 Запланирован
21:45 Албания - Андорра 1:0 Запланирован
21:45 Польша - Венгрия 1:2 Запланирован
21:45 Сан-Марино - Англия 0:10 Запланирован
21:45 Северная Ирландия - Италия 0:0 Запланирован
21:45 Швейцария - Болгария 4:0 Запланирован
нет важных матчей
Футбол (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
21:45 Черногория - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
нет важных матчей

Малиновский сравнил ослабленный состав французов с финским

Судьба сборной Украины также в ногах подопечных Дешама
Футбол Сборная Украины
20:11
Малиновский сравнил ослабленный состав французов с финским
Руслан Малиновский / Фото - УАФ

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился в эфире Футбол NEWS ожиданиями от важнейшего для «сине-желтых» матча отбора на чемпионат мира-2022 между Финляндией и Францией. Встреча состоится уже сегодня, 16 ноября.

Даже если сборная Франции проведет ротацию состава, ее уровень все равно значительно выше, чем у Финляндии. Ребята, которые играли меньше, выйдут и покажут свой уровень. Мы знаем, что впереди чемпионат мира, так что все захотят показать себя с лучшей стороны.

Сборной же Украины в параллельном матче нужно обязательно обыгрывать Боснию и Герцеговину. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

За игрой отбора на чемпионат мира можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Руслан Малиновский сборная Франции (футбол) сборная Финляндии (футбол) сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Езерский: «Верю, что наши парни победят боснийцев в один мяч, а Франция не проиграет Финляндии»
Езерский: «Верю, что наши парни победят боснийцев в один мяч, а Франция не проиграет Финляндии»
Футбол Сборная Украины
21:41
Спасибо, Дешам! Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Финляндией
Спасибо, Дешам! Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Финляндией
Футбол Сборная Украины
20:54
Малиновский: «Ситуация у нас не такая плохая. Нам нужна победа»
Малиновский: «Ситуация у нас не такая плохая. Нам нужна победа»
Футбол Сборная Украины
15 ноября 19:21
Плохие новости для сборной Украины. Франция может сыграть резервным составом с Финляндией
Плохие новости для сборной Украины. Франция может сыграть резервным составом с Финляндией
Футбол Сборная Украины
15 ноября 15:41
Малиновский: «Дженоа» Шевченко будет сложно с «Аталантой»
Малиновский: «Дженоа» Шевченко будет сложно с «Аталантой»
Футбол Украинские легионеры
15 ноября 15:23
Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Экс-защитник сборной Украины дал оптимистичный прогноз на исход борьбы в группе Украины
Футбол Сборная Украины
14 ноября 22:42

Новости: Футбол

Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
LIVE Отбор на ЧМ-2022. Босния и Герцеговина – Украина. Онлайн трансляция
Чемпионат мира по футболу
22:02
Лунин может перебраться из «Реала» в Каталонию
Лунин может перебраться из «Реала» в Каталонию
Примерa (Испания)
21:59
Езерский: «Верю, что наши парни победят боснийцев в один мяч, а Франция не проиграет Финляндии»
Езерский: «Верю, что наши парни победят боснийцев в один мяч, а Франция не проиграет Финляндии»
Сборная Украины
21:41
Спасибо, Дешам! Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Финляндией
Спасибо, Дешам! Мбаппе и Гризманн выйдут в старте сборной Франции на матч с Финляндией
Сборная Украины
20:54
Босния – без Пьянича и с экс-голкиперм «Зари», Украина – с Малиновским. Составы на решающий матч
Босния – без Пьянича и с экс-голкиперм «Зари», Украина – с Малиновским. Составы на решающий матч
Сборная Украины
20:32
Малиновский сравнил ослабленный состав французов с финским
Малиновский сравнил ослабленный состав французов с финским
Сборная Украины
20:11
Сборная Украины U-21 снова пропустила в концовке, ведя в счете, но вырвала победу
Сборная Украины U-21 снова пропустила в концовке, ведя в счете, но вырвала победу
Сборная Украины
19:53
Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии
Шевченко поддержал экс-подопечных перед решающим матчем против Боснии
Сборная Украины
19:26
Сборная Украины U-17 сенсационно одолела Португалию и выиграла отборочную группу на Евро
Сборная Украины U-17 сенсационно одолела Португалию и выиграла отборочную группу на Евро
Сборная Украины
19:01
Все новости

Популярные новости

Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Виталий Кличко откровенно рассказал о своей личной жизни
Бокс Профессиональный бокс
11 ноября 10:37
53
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Виталий Кличко назвал двух лучших боксеров современности. В списке нет Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 20:27
13
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Обидчик Кличко объяснил, почему Джошуа проиграл Усику
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 20:15
5
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Тайсон Фьюри жестко бьет по корпусу брата – подготовка к бою с блогером Джейком Полом действительно спартанская
Бокс Профессиональный бокс
9 ноября 15:26
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Гвоздик назвал боксера, который доставлял проблемы Ломаченко в спаррингах. Он может стать следующим соперником украинца
Бокс Профессиональный бокс
12 ноября 21:40
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Теофимо Лопес vs Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
Бокс Профессиональный бокс
13 ноября 08:15
Все новости